Trump: "Raggiunto accordo tra Hamas e Israele su seconda fase della guerra"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella Striscia di Gaza. "Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature", ha scritto il capo della Casa Bianca su Truth, che ha aggiunto: "Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, a beneficio dei suoi residenti e dei Paesi vicini".