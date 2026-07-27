Gaza, quanto costa la ricostruzione? Per Oxfam servono 71,4 miliardi per far rinascere "un'intera società"

Inoltre, secondo lo studio, esiste già una lunga esperienza storica di programmi internazionali in Palestina che, pur essendo nati con finalità di sostegno, hanno spesso finito per ridurre il ruolo delle istituzioni palestinesi a quello di esecutori o beneficiari passivi di strategie elaborate altrove. La posizione del rapporto non è contraria all'aiuto internazionale. Al contrario, gli autori ritengono indispensabile il coinvolgimento di ONU, Unione Europea, Paesi arabi, ONG e donatori. Ciò che contestano è un sistema nel quale gli attori internazionali definiscono obiettivi, priorità e modelli di governance, mentre i palestinesi vengono consultati soltanto a posteriori. La distinzione fondamentale del documento è tra sostegno internazionale e sostituzione dell'autorità palestinese. Il primo è considerato necessario, la seconda viene giudicata incompatibile con una ricostruzione che voglia promuovere autodeterminazione, legittimità politica e sviluppo sostenibile. I 71,4 miliardi di dollari passano anche da qui.