Il problema, secondo quanto avrebbe detto Kushner durante quella riunione, è sempre lo stesso: Hamas. Finché a Gaza c'è Hamas e i miliziani non sono disarmati, qualunque investimento è percepito come eccessivamente insicuro. Un ragionamento che - a rigor di logica - fila. Ma che dà il via a un inevitabile cortocircuito senza apparente soluzione: finché c'è Hamas non arrivano finanziamenti, ma finché non arrivano finanziamenti per ricostruire la Striscia e creare la Forza di stabilizzazione internazionale sarà alquanto complicato sradicare dalla Striscia la presa del gruppo armato palestinese. E così anche il progetto della forza di stanza nella Striscia sembra destinato a fallire miseramente. Dei 10mila uomini annunciati da Trump per ora si è trovata solo una manciata di ufficiali, forse meno di venti, arrivati da Marocco e Kosovo in Israele. Il loro compito? Proteggere un progetto nel sud della Striscia. Un progetto, ovviamente, pilota.