Trump inaugura il Board of Peace: "Niente di più potente e prestigioso"

"Credo non ci sia mai stato niente di più potente e prestigioso": Donald Trump ha aperto così la prima riunione del Board of Peace a Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di "un grande giorno", affermando che l'intento della riunione "è molto semplice: la pace". Pace, ha detto, "è una parola semplice da dire, ma difficile da produrre". Il tycoon ha iniziato la riunione divagando dal tema di Gaza al Board of Peace, per il quale è nato, parlando di economia, dazi, elencando ed elogiando i leader presenti, le relazioni che ha con ciascuno e vantandosi dell'endorsement che ha dato ad alcuni di loro, come l'argentino Milei e l'ungherese Orbán.