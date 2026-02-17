Board of Peace, Tajani: "L'Italia parteciperà come osservatore" | Il card. Parolin: "Vaticano non ci sarà, abbiamo perplessità"

Gaza "è cruciale per la nostra sicurezza nazionale anche in chiave di contrasto al terrorismo e ai flussi migratori irregolari. Siamo alla vigilia di nuove giornate cruciali per il futuro di Gaza e del Medio Oriente", ha aggiunto il ministro degli Esteri, prima di rivolgere un invito alle opposizioni: "Sono convinto che i temi di politica estera non debbano essere terreno di scontro politico. Ma di un dialogo serio, continuo e trasparente. E, ogni volta che è possibile, di convergenza e responsabilità condivisa. La crisi di Gaza ci impone questo livello di consapevolezza", ha affermato. "È una crisi che incide sugli equilibri regionali, sulla stabilità del Mediterraneo allargato e sulla sicurezza delle rotte commerciali del nostro export, che transita per il 40% attraverso il Mar Rosso, rotta fondamentale anche per il corridoio economico logistico Imec", ha aggiunto Tajani, riferendosi al corridoio India-Medio Oriente-Europa.