Board of Peace, il piano di Trump per Gaza è fermo: i fondi non arrivano

Vi ricordate il Board of Peace? Donald Trump lo aveva presentato come il grande organismo che avrebbe dovuto gestire e ricostruire Gaza. Un progetto enorme, pieno di annunci, promesse miliardarie e immagini futuristiche della Striscia ricostruita. Ora però la situazione è molto diversa: il Board è praticamente senza soldi e gran parte del piano è ferma: i fondi promessi dai paesi che partecipano al progetto non stanno arrivando. Nel rapporto inviato al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, lo stesso Board ammette: "Il divario tra gli impegni assunti e i fondi effettivamente erogati deve essere colmato con urgenza". Secondo persone che seguono da vicino il progetto, e riportato dal Financial Times, il fondo ufficiale creato con la Banca Mondiale non avrebbe ricevuto nemmeno un dollaro. Anzi, pare che alcuni contributi sarebbero passati attraverso un conto JPMorgan usato dal consiglio, scelta che ha sollevato dubbi sulla trasparenza della gestione. Tutto questo nonostante si parlasse di cifre notevoli: i membri avevano promesso circa 17 milioni di dollari. Ma, al di là di queste promesse, la realtà al momento è che Gaza resta devastata.