Qui Gaza, mille giorni dal 7 ottobre 2023

Dopo quasi tre anni dall'inizio, non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo. Nel gennaio 2026, su iniziativa del presidente degli Stati Uniti, è stato istituito il Board of Peace. L'organismo internazionale è nato come comitato autonomo per la gestione e la ricostruzione di Gaza. Donald Trump si è auto-nominato presidente a vita e ha posto il prezzo della "membership" a un miliardo di dollari: fondi che tuttavia non starebbero arrivando. L'Italia partecipa ai lavori come osservatore. "L'Unrwa (l'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite) non ha posto nella nuova Gaza" ha dichiarato il Board of Peace aggiungendo che "stiamo voltando pagina rispetto al circolo vizioso costituito dalla dipendenza perpetua dagli aiuti e dal conflitto" e "la popolazione di Gaza merita di meglio".