Media: "Hamas usò sequenza di emoji come segnale per il 7 ottobre"

Secondo quanto emerso dall'analisi dei telefoni sequestrati il giorno del massacro, la medesima sequenza di emoji era stata utilizzata anche nel settembre 2022 e nell'aprile 2023, prima di altri piani di attacco poi non realizzati. L'esercito israeliano ha concluso che quella catena di simboli rappresentasse il segnale operativo per dare il via all'azione.



Nelle due occasioni precedenti Hamas non portò a termine il piano a causa di divergenze interne. Nell'esercito ammettono che non sarebbe stato possibile individuare in anticipo un tentativo di invasione e l'attuazione del cosiddetto piano "Muro di Gerico" neppure nelle fasi precedenti. Già in passato era stato riferito che, nella notte precedente al massacro, i terroristi avevano attivato decine di telefoni cellulari con schede Sim, elemento che aveva fatto scattare l'allerta nei sistemi di sicurezza.