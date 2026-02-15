Israele approva per la prima volta dal 1967 la registrazione dei terreni in Cisgiordania

Il governo israeliano ha autorizzato per la prima volta dal 1967 l'avvio di un processo di registrazione dei terreni in Cisgiordania. Sulla base di una risoluzione presentata dai ministri della Difesa, delle Finanze e della Giustizia, l'Autorità israeliana per il registro delle imprese riceverà dunque i fondi e la manodopera necessari per svolgere le procedure. Come riporta il quotidiano Times of Israel, la proprietà di circa due terzi del territorio della Cisgiordania non è mai stata formalmente registrata. Il nuovo processo di registrazione dei terreni entrerà in vigore nella cosiddetta Area C, che costituisce circa il 60% dell'intero territorio e dove Israele detiene un controllo militare e civile.