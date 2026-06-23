La Commissione d'inchiesta Onu: "Israele prende di mira i bambini palestinesi a Gaza, è un genocidio" | La replica: "Una farsa calunniosa"

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Secondo il report delle Nazioni Unite, Tel Aviv avrebbe gravemente compromesso lo sviluppo dei minori nella Striscia, causando morte e traumi profondi. La risposta: "È diffamazione, Hamas li usa come scudo"
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Le autorità e le forze di sicurezza di Israele avrebbero "deliberatamente preso di mira i bambini palestinesi" compiendo "atti di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra" nella Striscia di Gaza, nonché crimini di guerra in Cisgiordania. Lo sostiene un nuovo rapporto della Commissione indipendente d'inchiesta dell'Onu su Israele e sui Territori palestinesi occupati. La Commissione, che nel 2025 aveva concluso che Israele aveva commesso un "genocidio" a Gaza, ha rilevato come la portata e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane siano proseguite causando un trauma "senza precedenti" tra i bambini palestinesi. A stretto giro è arrivata la replica di Israele: "Il report dell'Onu è una farsa calunniosa, Hamas utilizza brutali tattiche usando i bimbi come scudo".
La Commissione indipendente ribadisce che il "deliberato" attacco contro i bambini è uno degli elementi chiave che attestano l'intento "genocida" delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane contro i palestinesi della Striscia di Gaza. "Le prove dimostrano che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane", ha dichiarato Srinivasan Muralidhar, presidente della Commissione. "Anche dopo il cessate il fuoco dell'ottobre 2025, i bambini continuano a essere uccisi e gravemente feriti, con il perdurare del disprezzo di Israele nei confronti del cessate il fuoco e della protezione dovuta ai bambini palestinesi in base al diritto internazionale", ha aggiunto Muralidhar.
Il presidente della Commissione ha poi sottolineato che, "prendendo di mira i bambini, Israele sta minando la capacità del popolo palestinese di esistere e di determinare il proprio futuro". Secondo il rapporto, le condizioni imposte da Israele a Gaza, tra cui attacchi diffusi, ripetuti sfollamenti e la carestia provocata dal blocco degli aiuti, degli alimenti e dei medicinali, hanno gravemente compromesso la salute e lo sviluppo dei minori, causando morte e traumi profondi e "cancellando la loro infanzia". Il rapporto sostiene che gli attacchi contro le strutture sanitarie e riproduttive avrebbero inciso sulla sopravvivenza dei neonati, con un aumento dei casi di aborto spontaneo, e che quasi tutti i bambini di Gaza necessiterebbero di supporto psicologico.
"Anche se le bombe e le armi dovessero tacere a Gaza e in Cisgiordania, i bambini palestinesi non si riprenderanno dall'oggi al domani", ha affermato Muralidhar, sottolineando che "la distruzione della loro salute, istruzione e sviluppo è irreversibile". Non solo: "La protezione, la cura e la sopravvivenza dei bambini palestinesi sono inseparabili dal diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione", ha dichiarato il presidente della Commissione.
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In Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, la Commissione ha riscontrato un incremento della violenza dei coloni israeliani contro i bambini palestinesi e ha documentato prove di torture, compresi atti di "violenza sessuale e di genere", nel corso di arresti di massa e durante la detenzione. I bambini palestinesi, in particolare i maschi, sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti sistematici durante la custodia.
La Commissione chiede a Israele di cessare di compiere violazioni e crimini contro i bambini palestinesi. Chiede inoltre la fine della presenza costante di Israele in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, in conformità con il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia. La Commissione spiega, in ultimo, di aver individuato unità militari all'interno delle forze di sicurezza israeliane responsabili dell'uccisione e del ferimento di bambini palestinesi, e formula raccomandazioni a Israele e a tutti gli Stati membri affinché venga garantita la responsabilità per tali crimini.
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Il ministero degli Esteri di Israele ha definito il rapporto "diffamatorio" e una "farsa calunniosa", sottolineando che la Commissione ignora le "brutali tattiche di Hamas", colpevole di "attaccare spietatamente i bambini israeliani e di usare i bambini palestinesi come scudi umani".