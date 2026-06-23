La Commissione d'inchiesta Onu: "Israele prende di mira i bambini palestinesi a Gaza, è un genocidio" | La replica: "Una farsa calunniosa"

Il presidente della Commissione ha poi sottolineato che, "prendendo di mira i bambini, Israele sta minando la capacità del popolo palestinese di esistere e di determinare il proprio futuro". Secondo il rapporto, le condizioni imposte da Israele a Gaza, tra cui attacchi diffusi, ripetuti sfollamenti e la carestia provocata dal blocco degli aiuti, degli alimenti e dei medicinali, hanno gravemente compromesso la salute e lo sviluppo dei minori, causando morte e traumi profondi e "cancellando la loro infanzia". Il rapporto sostiene che gli attacchi contro le strutture sanitarie e riproduttive avrebbero inciso sulla sopravvivenza dei neonati, con un aumento dei casi di aborto spontaneo, e che quasi tutti i bambini di Gaza necessiterebbero di supporto psicologico.