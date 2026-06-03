Secondo quanto riferito dal Wfp a The New Humanitarian, l'attacco informatico risale al 14 maggio e ha interessato il sistema attraverso il quale milioni di residenti di Gaza hanno fornito i propri dati per richiedere assistenza. L'organizzazione ha spiegato che l'indagine è ancora in corso e che al momento nessuno ha rivendicato l'azione. In una dichiarazione inviata ai beneficiari, l'agenzia ha precisato che "attori non autorizzati" hanno avuto accesso alle informazioni contenute nella piattaforma di registrazione. Il portavoce del Wfp, citato da The New Humanitarian, ha affermato che l'organizzazione "ha adottato misure immediate per chiudere la piattaforma, contenere l'intrusione e rafforzare i controlli di sicurezza per prevenire ulteriori esposizioni".