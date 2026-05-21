Ben Gvir, chi è il ministro israeliano che indigna il mondo

Il padre lavorava in una compagnia petrolifera ed era figlio di immigrati ebrei iracheni. La madre, ebrea curda, da adolescente aveva militato nell'Irgun Tzvai Leumi, organizzazione paramilitare sionista attiva prima della nascita di Israele. Durante l'adolescenza Ben Gvir si avvicinò alla religione e maturò posizioni radicali negli anni della Prima Intifada. Entrò prima nel movimento giovanile di Moledet, favorevole all'espulsione degli arabi da Israele, poi aderì ai gruppi estremisti Kach e Kahane Chai, successivamente banditi e classificati come organizzazioni terroristiche. Quando arrivò il momento del servizio militare, fu esentato dall'esercito israeliano proprio a causa del suo passato politico estremista. Nel corso della sua attività politica e militante è stato coinvolto in decine di procedimenti giudiziari. In un'intervista del 2015 dichiarò di essere stato incriminato 53 volte. Nel 2007 è stato condannato per istigazione al razzismo. Da avvocato ha difeso più volte estremisti ebrei processati in Israele.