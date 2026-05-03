Torta di compleanno con cappio per il ministro israeliano Ben Gvir
Un richiamo alla proposta di legge sulla pena di morte per i terroristi palestinesi, sostenuta dal leader dell'estrema destra
Una torta decorata con un cappio. È questo il regalo di compleanno ricevuto dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir dalla moglie Ayala Ben-Gvir. Un omaggio che richiama la proposta di legge sulla pena di morte per i terroristi palestinesi, sostenuta a gran voce dal leader dell'estrema destra israeliana. La torta recava anche la scritta: "Congratulazioni al ministro Ben Gvir, a volte i sogni diventano realtà".