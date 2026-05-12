Israele istituisce un tribunale speciale per i fatti del 7 ottobre: ha potere di condanna a morte per i palestinesi

I dubbi degli oppositori al disegno di legge - I gruppi per i diritti umani hanno criticato la misura, sostenendo che renda troppo facile l'imposizione della pena di morte e allo stesso tempo elimina le procedure a tutela del diritto a un processo equo.Gli imputati possono presentare ricorso contro la sentenza, ma i ricorsi devono essere esaminati da una Corte d'appello speciale e separata, anziché dalle normali Corti d'appello. Gli oppositori del disegno di legge sostengono inoltre che la trasmissione in diretta streaming dei procedimenti prima che la colpevolezza sia accertata rischia di trasformare i processi in uno spettacolo e hanno sollevato dubbi sull'affidabilità delle prove che potrebbero essere presentate, affermando che potrebbero essere state estorte con metodi di interrogatorio violenti. Diverse organizzazioni israeliane per i diritti umani, fra cui Hamoked, Adalah e il Comitato pubblico contro la tortura in Israele, hanno dichiarato che, sebbene "la giustizia per le vittime del 7 ottobre sia un imperativo legittimo e urgente", qualsiasi responsabilità per i crimini "deve essere perseguita attraverso un processo che includa, anziché abbandonare, i principi di giustizia". Secondo il Comitato pubblico contro la tortura in Israele, il Paese detiene ancora circa 1.300 palestinesi di Gaza senza alcuna accusa nei propri centri di detenzione.