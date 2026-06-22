Sparatoria a Montreal, tre morti compreso l'aggressore: ucciso un agente di polizia

Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato tre morti. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Côte-des-Neiges, zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, il bilancio è salito a tre morti. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. Le autorità non hanno ancora diffuso l'identità della terza persona morta: un civile e un secondo poliziotto sarebbero stati colpiti dall'aggressore.