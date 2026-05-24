Assalto alla Casa Bianca, chi è Nasire Best: l'aggressore il 21enne ucciso dal Secret Service

La sparatoria è avvenuta intorno alle 18.10, ora locale, nei pressi di uno dei checkpoint vicini al perimetro della Casa Bianca. In pochi istanti sono stati sparati, secondo le prime ricostruzioni almeno 20 colpi di arma da fuoco, e in pochi istanti è scattato il lockdown. Secondo la ricostruzione diffusa dai media statunitensi, Nasire Best avrebbe aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service, che hanno risposto sparando e colpendolo mortalmente. Il giovane è morto poco dopo il trasporto in ospedale. Durante l'attacco è rimasta ferita gravemente anche una persona che si trovava casualmente nella zona. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti federali e l'Fbi. Le autorità hanno recuperato l'arma. Al momento dell'incidente Donald Trump si trovava all'interno della Casa Bianca, impegnato in incontri dedicati per i negoziati con l'Iran.