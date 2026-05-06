Texas, sparatoria in un centro commerciale di Dallas: due morti, tre feriti | Arrestato il presunto killer
Secondo la polizia, l'omicida e le vittime "erano in affari". Il sospetto ha 69 anni e ha origini sudcoreane
Sparatoria in un centro commerciale di Carrollton, nei pressi di Dallas (Texas), nella mattinata di martedì 5 maggio. Un uomo, di origini sudcoreane, ha fatto fuoco contro cinque persone, uccidendone due e ferendone tre. Dopo un inseguimento a piedi, il presunto killer è stato arrestato dalla polizia: si trovava in un negozio di alimentari, a 6 chilometri di distanza dalla scena del crimine. L'aggressore ha 69 anni e, secondo gli agenti, conosceva le vittime. Stando a quanto riportano i media locali, l'omicida e le cinque persone da lui colpite si erano riunite per un incontro di lavoro.
La polizia locale: "Killer e vittime erano in affari"
Gli agenti "stanno ancora lavorando per cercare di identificare le cause" della sparatoria, ha affermato il capo della polizia locale Roberto Arredondo. Tra il presunto killer e le vittime "c'era un rapporto d'affari noto", ha evidenziato. Dopo il duplice omicidio, i poliziotti si sono recati in un complesso residenziale dove il 69enne vive. I vicini hanno dichiarato di non conoscerlo. Sulla scena del crimine si sono recati anche gli agenti dell'Fbi.
La comunità coreana: "Siamo scioccati"
La città di Carrollton conta una comunità di 4mila persone di origine coreana, secondo l'Ufficio del Censimento degli Stati Uniti. "Siamo scioccati - ha dichiarato John Jun, esponente della comunità coreano-americana locale -. Non siamo immuni a eventi del genere, ma in generale siamo una comunità pacifica che lavora sodo".