Texas, sparatoria in un centro commerciale di Dallas: due morti, tre feriti | Arrestato il presunto killer

Sparatoria in un centro commerciale di Carrollton, nei pressi di Dallas (Texas), nella mattinata di martedì 5 maggio. Un uomo, di origini sudcoreane, ha fatto fuoco contro cinque persone, uccidendone due e ferendone tre. Dopo un inseguimento a piedi, il presunto killer è stato arrestato dalla polizia: si trovava in un negozio di alimentari, a 6 chilometri di distanza dalla scena del crimine. L'aggressore ha 69 anni e, secondo gli agenti, conosceva le vittime. Stando a quanto riportano i media locali, l'omicida e le cinque persone da lui colpite si erano riunite per un incontro di lavoro.