Louisiana, sparatoria dopo una lite domestica: 8 bambini uccisi

Al momento le informazioni che filtrano dalle forze dell'ordine sono frammentarie. Il movente è stato individuato con un presunto "scontro domestico" che avrebbe scatenato la sparatoria di Shreveport intorno alle 6 di mattina locali, le 13 italiane. Delle 10 persone raggiunte - fatalmente o meno - dai proiettili, alcune sarebbero imparentate con il killer, poi ucciso dalle forze dell'ordine durante un inseguimento in auto. I proiettili sarebbero stati sparati "in tre località diverse", si legge su Associated Press. Come ha poi specificato un portavoce della polizia, il killer avrebbe sparato in due case adiacenti: "È una scena estesa come pochi di noi hanno mai visto". Una delle persone ferite si sarebbe poi rifugiata in una terza casa, poco distante dal luogo degli spari.