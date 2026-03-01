Texas, sparatoria fuori da una birreria di Austin: tre morti e 14 feriti | "Possibili legami con gli attacchi in Iran"
Secondo le prime indagini, il killer "aveva nella sua auto il Corano" e indossava "abiti islamici"
© Afp
L'Fbi sta indagando su un "potenziale nesso con il terrorismo" nel caso della sparatoria avvenuta la scorsa notte in una nota birreria di Austin, in Texas, che ha causato tre morti e 14 feriti. "E' ancora troppo presto perdeterminare una motivazione esatta, ma c'erano indizi sul soggetto e sul suo veicolo che indicano un potenziale nesso con il terrorismo", ha dichiarato in conferenza stampa Alex Doran, agente speciale facente funzioni a capo della divisione Fbi di San Antonio.
Il killer di Austin, cittadino americano dal Senegal, "aveva nella sua auto il Corano" e "abiti islamici". Lo riporta il New York Post citando alcune fonti della polizia, secondo le quali questi due elementi portano a pensare che ci potrebbero essere legami con l'attacco all'Iran e che il gesto possa essere un atto di terrorismo. Tra le vittime c'è un uomo armato che aveva aperto il fuoco contro i clienti e successivamente gli agenti intervenuti sul posto.