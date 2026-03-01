Texas, sparatoria fuori da una birreria di Austin: tre morti e 14 feriti | "Possibili legami con gli attacchi in Iran"

L'Fbi sta indagando su un "potenziale nesso con il terrorismo" nel caso della sparatoria avvenuta la scorsa notte in una nota birreria di Austin, in Texas, che ha causato tre morti e 14 feriti. "E' ancora troppo presto perdeterminare una motivazione esatta, ma c'erano indizi sul soggetto e sul suo veicolo che indicano un potenziale nesso con il terrorismo", ha dichiarato in conferenza stampa Alex Doran, agente speciale facente funzioni a capo della divisione Fbi di San Antonio.