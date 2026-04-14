Turchia, sparatoria in un liceo: 16 feriti, si suicida l'attentatore 19enne

Secondo quanto dichiarato il governatore provinciale, Hasan Sildak, e riportato dall'emittente Ntv, l'assalitore, nato nel 2007, si è recato nella scuola superiore professionale di prima mattina e poi ha cominciato a sparare. Durante la sparatoria 16 persone, due insegnati e 14 studenti, sono rimaste ferite. "L'individuo, nato nel 2007, si è suicidato sparandosi mentre la polizia tentava di neutralizzarlo all'interno della scuola. È stato trovato morto. La scuola è stata evacuata", ha detto Sildak. Il governatore ha aggiunto che tutti i feriti sono stati immediatamente trasferiti in ospedale per essere curati e, al momento, nessuno risulta in pericolo di vita.