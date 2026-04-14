Turchia, sparatoria in un liceo: 16 feriti, si suicida l'attentatore 19enne
Secondo quanto dichiarato dal governatore locale, 14 feriti sarebbero studenti e gli altri 2 insegnati, nessuno al momento sarebbe in pericolo di vita
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Prima ha aperto il fuoco nel suo vecchio liceo, poi, mentre la polizia cercava di fermarlo, si è tolto la vita. È accaduto questa mattina all'istituto Ahmet Koyuncu a Siverek, nella provincia di Sanliurfa, sud est della Turchia.
Secondo quanto dichiarato il governatore provinciale, Hasan Sildak, e riportato dall'emittente Ntv, l'assalitore, nato nel 2007, si è recato nella scuola superiore professionale di prima mattina e poi ha cominciato a sparare. Durante la sparatoria 16 persone, due insegnati e 14 studenti, sono rimaste ferite. "L'individuo, nato nel 2007, si è suicidato sparandosi mentre la polizia tentava di neutralizzarlo all'interno della scuola. È stato trovato morto. La scuola è stata evacuata", ha detto Sildak. Il governatore ha aggiunto che tutti i feriti sono stati immediatamente trasferiti in ospedale per essere curati e, al momento, nessuno risulta in pericolo di vita.