Usa, sparatoria vicino a una scuola in North Carolina: due morti e diversi feriti

Almeno due persone sono rimaste uccise e molte altre ferite in una sparatoria vicino a una scuola a Winston-Salem, in North Carolina. Lo riporta la Cnn precisando che i bambini dovrebbero essere al sicuro. "Le prime indagini indicano che una rissa premeditata, in cui erano coinvolti diversi giovani, è degenerata in un parco, sfociando in uno scontro a fuoco tra più persone. Si contano diverse vittime", ha fatto sapere la polizia sul suo account X, precisando che i sospetti sono ancora latitanti. Poi l'appello ai genitori dei ragazzi nella scuola: "Gli studenti a scuola sono al sicuro". La polizia conferma che si tratta di un episodio isolato e che diversi individui, si vittime che sospetti, sono stati individuati e identificati.