Brasile, 13enne armato apre il fuoco a scuola: due morti, diversi feriti

Due persone sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta all'interno dell'istituto São José di Rio Branco, capitale dello Stato brasiliano dell'Acre, nell'Amazzonia occidentale. Lo riferiscono i media locali tra cui il portale Uol, citando la polizia militare. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato nella scuola aprendo il fuoco contro le persone presenti. Le vittime sarebbero due dipendenti dell'istituto scolastico. Alcuni alunni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza, mentre la polizia ha isolato l'area e avviato le indagini. Due membri del personale sono morti nell'attacco. Le vittime lavoravano nella scuola e, secondo quanto riferito dalla polizia, avrebbero tentato di fermare l'attacco.