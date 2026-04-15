Si tratta della seconda sparatoria in una scuola in Turchia in due giorni, sempre nel sudest del Paese. Nella giornata di martedì 14 aprile 16 persone, perlopiù studenti di un liceo, erano rimaste ferite dopo che un ex alunno della scuola aveva aperto il fuoco nell'istituto nella vicina provincia di Sanliurfa e si era poi suicidato. La televisione NTV e altri media per questo episodio hanno riferito che il 17enne, prima di suicidarsi, aveva minacciato un attacco alla scuola sui social prima della sparatoria. L'aggressore non aveva precedenti penali, ha detto il governatore Hasan Sildak. La scuola era stata dichiarata sicura e non era stato assegnato alcun agente di polizia a tempo pieno per proteggerla, ha aggiunto, definendo la sparatoria un "incidente isolato". "L'individuo è stato messo alle strette all'interno dell'edificio grazie all'intervento della polizia ed è morto dopo essersi sparato", ha riferito Sildak ai giornalisti, aggiungendo che sarebbe stata condotta un'indagine "approfondita" sulla sparatoria.