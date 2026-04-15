Turchia, sparatoria in una scuola: almeno 4 vittime | Foto
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I fatti stavolta a Kahramanmaras, nel sudest del Paese. Ucciso l'assalitore: era uno studente, avrebbe usato le pistole del padre poliziotto
Sparatoria in una scuola a Kahramanmaras, nel sudest della Turchia. Lo riportano i media turchi, riferendo che le autorità hanno inviato sul posto polizia e ambulanze. Il bilancio sarebbe di almeno 4 morti. Tra questi l'assalitore, che era uno studente. È la seconda in due giorni nel Paese. Secondo quanto riportano i media locali, il governatore della provincia di Kahramanmaras, Mükerrem Ünlüer, ha subito riferito che "ci sono morti e feriti". Un primo bilancio, diffuso successivamente, conta, dunque, 4 deceduti e una ventina di feriti. Immagini video provenienti dal posto mostrano almeno due persone che vengono caricate sulle ambulanze fuori dalla scuola media.
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L'attacco armato nella scuola media Ayser Çalik, nel sudest della Turchia, nella provincia di Kahramanmaras, ha provocato la morte di almeno 4 persone (tra le quali il killer) e 20 feriti. Secondo l'emittente Ntv, un individuo armato ha aperto il fuoco in due aule della scuola. La sparatoria si è verificata alle 13.30 ora locale.
Secondo una ricostruzione fornita da un giornalista di Cnn Türk, Burak Emek, l'assalitore avrebbe prima sparato in aria nel cortile della scuola e poi si sarebbe spostato all'interno dell'edificio e avrebbe continuato a sparare. Il governatore Mukerrem Unluer ha anche precisato che lo studente è fra i morti e che era armato con pistole appartenenti al padre, agente di polizia.
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Si tratta della seconda sparatoria in una scuola in Turchia in due giorni, sempre nel sudest del Paese. Nella giornata di martedì 14 aprile 16 persone, perlopiù studenti di un liceo, erano rimaste ferite dopo che un ex alunno della scuola aveva aperto il fuoco nell'istituto nella vicina provincia di Sanliurfa e si era poi suicidato. La televisione NTV e altri media per questo episodio hanno riferito che il 17enne, prima di suicidarsi, aveva minacciato un attacco alla scuola sui social prima della sparatoria. L'aggressore non aveva precedenti penali, ha detto il governatore Hasan Sildak. La scuola era stata dichiarata sicura e non era stato assegnato alcun agente di polizia a tempo pieno per proteggerla, ha aggiunto, definendo la sparatoria un "incidente isolato". "L'individuo è stato messo alle strette all'interno dell'edificio grazie all'intervento della polizia ed è morto dopo essersi sparato", ha riferito Sildak ai giornalisti, aggiungendo che sarebbe stata condotta un'indagine "approfondita" sulla sparatoria.