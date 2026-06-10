Nigeria, attacco di banditi in una scuola: tre morti, uno è un bambino

Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo tre persone. Tra queste, anche un bambino di sei anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. Un "gran numero di banditi pesantemente armati" a bordo di circa 40 motociclette ha fatto irruzione in una scuola secondaria pubblica a Iluke Bunu, nello Stato di Kogi, apparentemente con l'intento di rapire studenti e residenti, ha precisato la polizia in un comunicato. Le forze di sicurezza "hanno ingaggiato un violento scontro a fuoco con i criminali, costringendoli a fuggire nella boscaglia circostante", ha aggiunto la stessa fonte. Ucciso anche il vicepreside della scuola, un uomo di 70 anni. La polizia ha affermato che uno degli aggressori è morto nella sparatoria. La Nigeria è frequentemente colpita da rapimenti di massa, solitamente perpetrati da bande criminali che chiedono riscatti e prendono di mira le comunità rurali con scarse misure di sicurezza. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del Paese.