Nigeria, almeno 27 persone uccise in un attacco jihadista
Miliziani di Boko Haram hanno colpito una comunità nel nord-est
© Afp
Almeno 27 persone sono morte in un attacco coordinato di gruppi jihadisti contro una comunità nello Stato di Adamawa, nel nord-est della Nigeria: lo ha riferito il quotidiano locale The Press Nigeria. "Almeno 27 persone sono morte in seguito a un attacco congiunto di Boko Haram e del gruppo Stato islamico in Africa occidentale, Iswap, contro la comunità di Shuwari Sholi, nello Stato di Adamawa", ha scritto il giornale, citando una fonte anonima, secondo cui gli aggressori sarebbero arrivati in motocicletta a un mercato e avrebbero aperto il fuoco sui residenti.
Secondo la ricostruzione, l'attacco è avvenuto martedì e le forze di sicurezza sono giunte sul posto quando gli assalitori erano già fuggiti. Non risultano arresti. Il nord-est della Nigeria è da anni teatro di violenze jihadiste, in particolare da parte di Boko Haram e della sua fazione scissionista Iswap, gruppi responsabili di attentati, rapimenti e massacri contro civili e forze governative nella regione del bacino del Lago Ciad.