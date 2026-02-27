Nigeria, almeno 27 persone uccise in un attacco jihadista

Almeno 27 persone sono morte in un attacco coordinato di gruppi jihadisti contro una comunità nello Stato di Adamawa, nel nord-est della Nigeria: lo ha riferito il quotidiano locale The Press Nigeria. "Almeno 27 persone sono morte in seguito a un attacco congiunto di Boko Haram e del gruppo Stato islamico in Africa occidentale, Iswap, contro la comunità di Shuwari Sholi, nello Stato di Adamawa", ha scritto il giornale, citando una fonte anonima, secondo cui gli aggressori sarebbero arrivati in motocicletta a un mercato e avrebbero aperto il fuoco sui residenti.