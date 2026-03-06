Nigeria, oltre 300 rapiti da militanti islamisti nel nordest: ci sono anche donne e bambini

Dei militanti islamisti hanno attaccato una cittadina nel nordest della Nigeria, Ngoshe, nello Stato del Borno, e hanno rapito oltre 300 persone, fra cui donne e bambini. Lo ha riferito ad Associated Press un funzionario dell'area di Gwoza, aggiungendo che l'attacco è probabilmente una rappresaglia per un'operazione militare che ha causato la morte di tre comandanti del gruppo militante Boko Haram. L'attacco al momento non è stato rivendicato.