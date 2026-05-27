Stava aspettando che il semaforo diventasse verde, col braccio destro fuori dal finestrino, quando un boato l'ha fatta sobbalzare. Subito dopo ha sentito un dolore lancinante al braccio e ha visto la ferita. Alzando lo sguardo, a pochi metri di distanza ha visto la portiera di un furgone fumare: qualcuno aveva sicuramente aperto il fuoco da dentro la vettura. Sui sedili, accanto al grilletto, c'era un cane.