Stava aspettando che il semaforo diventasse verde, col braccio destro fuori dal finestrino, quando un boato l'ha fatta sobbalzare. Subito dopo ha sentito un dolore lancinante al braccio e ha visto la ferita. Alzando lo sguardo, a pochi metri di distanza ha visto la portiera di un furgone fumare: qualcuno aveva sicuramente aperto il fuoco da dentro la vettura. Sui sedili, accanto al grilletto, c'era un cane.
La dinamica dell'incidente: il fucile carico, il cane e lo sparo
La storia, con più di qualche elemento che ha dell'assurdo, arriva da Scottsbluff, una cittadina in Nebraska dispersa nel nulla del Mid-West americano. Secondo la ricostruzione della polizia, un uomo aveva parcheggiato il suo furgone nei pressi di una stazione di servizio entrando nel negozio vicino. Su uno dei sedili posteriori aveva lasciato un fucile a pompa con una cartuccia in canna, pur essendo illegale nel Cornhusker State guidare con un'arma carica. L'animale, agitandosi all'interno dell'abitacolo, avrebbe fatto partire il colpo.
I soccorsi per la vittima e l'intervento della polizia
La donna, ferita al braccio, è stata subito condotta in ospedale da un familiare. Non è ritenuta in pericolo di vita. Immediato l'allarme alla polizia, che si è precipitato sul posto temendo una delle tante sparatorie che mietono vittime ogni giorno negli Stati Uniti. Arrivati di fronte al furgone parcheggiato, hanno visto i segni inconfondibili del proiettile che ha sfondato la portiera. Ma una volta avvicinatisi al mezzo, hanno visto all'interno solo un cane che giocava con il fucile a pompa del suo padrone.