San Diego, spari in un centro islamico: almeno due morti. La polizia: "Minaccia neutralizzata"

La polizia di San Diego, in California, è intervenuta in un centro islamico per una sparatoria. Un uomo armato sarebbe entrato nella struttura religiosa nel quartiere di Clairemont e avrebbe aperto il fuoco sulle persone radunate. Gli agenti sul posto hanno neutralizzato la minaccia. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero due morti e molto feriti. Il luogo di preghiera è la più grande moschea della contea; il complesso include la Al Rashid School, che offre corsi di lingua araba, studi islamici e del Corano. L'ufficio del governatore Gavin Newsom ha dichiarato che è stato informato della situazione. "Siamo grati ai primi soccorritori sul posto che stanno lavorando per proteggere la comunità e invitiamo tutti a seguire le indicazioni delle autorità locali", ha scritto il suo ufficio su X. Le immagini riprese da un elicottero mostrano decine di bambini che per mano camminano verso i parcheggi scortati dagli agenti di polizia.