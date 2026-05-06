Michigan, chiede di giocare a calcio ma viene respinto: 18enne apre il fuoco | Morti un 14enne e una donna
Il killer è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo una breve fuga. La donna, 30enne, era intervenuta in difesa dei ragazzini
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Stavano giocando a calcio tra amici vicino a un parco giochi di una scuola elementare a Grand Rapids, in Michigan, quando un giovane di qualche anno più grande di loro si è avvicinato e ha chiesto loro se poteva unirsi. I ragazzini, tra i 13 e i 14 anni, si sono guardati e hanno rifiutato. Il 18enne avrebbe allora estratto una pistola e aperto il fuoco contro uno di loro, continuando a premere il grilletto anche contro una donna che era intervenuta schierandosi per i ragazzini. Il 14enne è morto sul colpo, l'adulta è deceduta in un secondo momento dopo essere stata portata d'urgenza in ospedale.
La lite per la parttia e gli spari
L'allarme è scattato intorno alle 18.40 del pomeriggio di martedì 5 maggio nei pressi della Southwest Elementary School. "C'erano almeno sette o otto ragazzi qui fuori, tutti minorenni. Ma anche ragazzi più grandi che hanno assistito a una scena semplicemente orribile da vedere per chiunque, figuriamoci per dei minorenni", ha detto Joe Trigg, capo della polizia ad interim a Grand Rapids. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine, i ragazzi stavano facendo una partitella a calcio quando un ragazzo 18enne ha chiesto di essere incluso: "Per qualche motivo è stato respinto. Non gli è piaciuto il fatto di essere stato respinto, quindi è iniziato un alterco verbale che ha portato il sospettato a estrarre un'arma da fuoco e sparare". Durante l'alterco, una donna era intervenuta in difesa dei ragazzi. Per questo motivo, sarebbe stata presa di mira a sangue freddo.
L'arresto del sospettato e la comunità sconvolta
Il sospettato, subito dopo aver aperto il fuoco, è fuggito. Di lì a poco le forze dell'ordine lo hanno catturato e arrestato. Il distretto scolastico di Grand Rapids ha deciso di annullare le lezioni di mercoledì alle due scuole Southwest Elementary e Southwest Middle School per permettere ai giovani studenti di "elaborare ciò che è successo nel nostro quartiere".