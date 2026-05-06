Stavano giocando a calcio tra amici vicino a un parco giochi di una scuola elementare a Grand Rapids, in Michigan, quando un giovane di qualche anno più grande di loro si è avvicinato e ha chiesto loro se poteva unirsi. I ragazzini, tra i 13 e i 14 anni, si sono guardati e hanno rifiutato. Il 18enne avrebbe allora estratto una pistola e aperto il fuoco contro uno di loro, continuando a premere il grilletto anche contro una donna che era intervenuta schierandosi per i ragazzini. Il 14enne è morto sul colpo, l'adulta è deceduta in un secondo momento dopo essere stata portata d'urgenza in ospedale.