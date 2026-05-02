Florida, droni nelle scuole contro le sparatorie: al via il primo esperimento
Servirebbero per intervenire rapidamente durante le sparatorie e fornirebbero supporto immediato alle forze dell'ordine.
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Droni installati nelle scuole contro le sparatorie di massa. Succede in Florida ma l'iniziativa potrebbe essere adottata anche in altri stati americani. L'esperimento, secondo quanto riporta la Cnn, è in fase di test ma si ritiene che possa essere uno strumento importante per contrastare, o quantomeno contenere, i danni causati da un fenomeno purtroppo tristemente noto negli istituti americani.
Droni nelle scuole contro le sparatorie
Secondo quanto riporta l'emittente, i droni entrerebbero in azione non appena scattato l'allarme e rapidamente, di sicuro più velocemente dell'arrivo delle forze dell'ordine, sarebbero in grado di individuare il pericolo e, potenzialmente, circondare l'aggressore. Sarebbero un aiuto e ridurrebbero i rischi anche per gli agenti in arrivo sul posto.
Gli ultimi incidenti
Negli ultimi anni, le sparatorie nelle scuole degli Stati Uniti hanno registrato un'escalation preoccupante, con il 2023 e il 2024 che hanno segnato record storici per numero di incidenti. Sebbene nel 2025 si sia osservato un calo complessivo della violenza armata scolastica, il fenomeno rimane drammaticamente diffuso.
L'ultima sparatoria è avvenuta nel dicembre 2025 alla Brown University in Rhode Island, vicino a Boston, dove studiano circa 10mila studenti. Il bilancio è stato di due morti, entrambi studenti, e nove feriti. Nell'agosto scorso invece un 23enne aveva aperto il fuoco in una scuola cattolica di Minnapolis durante la messa, ferendo a morte due bambini di 8 e 10 anni. E ancora, nel dicembre 2024 una studentessa di 15 anni aveva sparato uccidendo un insegnante e uno studente e ferendo altre sei persone in una scuola nel Wisconsin.