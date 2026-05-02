Florida, droni nelle scuole contro le sparatorie: al via il primo esperimento

L'ultima sparatoria è avvenuta nel dicembre 2025 alla Brown University in Rhode Island, vicino a Boston, dove studiano circa 10mila studenti. Il bilancio è stato di due morti, entrambi studenti, e nove feriti. Nell'agosto scorso invece un 23enne aveva aperto il fuoco in una scuola cattolica di Minnapolis durante la messa, ferendo a morte due bambini di 8 e 10 anni. E ancora, nel dicembre 2024 una studentessa di 15 anni aveva sparato uccidendo un insegnante e uno studente e ferendo altre sei persone in una scuola nel Wisconsin.