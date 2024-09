Strage al liceo in Georgia, madre killer avvertì del pericolo

Mezz'ora prima che Colt Gray impugnasse il suo fucile d'assalto e uccidesse quattro persone seminando il terrore nella sua scuola in Georgia, la madre del killer 14enne aveva chiamato la Apalachee High School per avvertire di "un'emergenza estrema" e chiedere di "andare a cercare subito" il figlio. Una telefonata che avrebbe potuto evitare l'ennesima strage negli Stati Uniti ma che invece, per motivi che dovranno essere chiariti dalle indagini, è finita nel vuoto. O meglio: stando a quanto riferito da una studentessa, dopo la chiamata un dirigente scolastico è entrato nell'aula del killer durante la lezione di matematica chiedendo di lui ma confondendosi con un altro ragazzo dal nome simile. Entrambi erano assenti e il dirigente se ne è andato portando con sé lo zaino dell'altro.