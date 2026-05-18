Usa, dieci sparatorie nel weekend a Austin: almeno quattro feriti

Sono in corso le ricerche dei sospetti coinvolti in almeno 10 sparatorie avvenute nel fine settimana ad Austin in Texas, comprese alcune presso stazioni dei vigili del fuoco, che hanno causato quattro feriti. Lo ha dichiarato il sindaco della città Kirk Watson nel corso di una conferenza stampa. Fermati due teenager, un terzo è ricercato. L'amministrazione cittadina ha ordinato ai residenti di una vasta area della parte meridionale di Austin di rimanere nelle proprie abitazioni mentre le indagini proseguono.