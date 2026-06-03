L'Idf arresta uno studente diretto all'università di Roma Tor Vergata: "È un terrorista di Hamas"
Si chiama Mahmoud Al Najjar, sarebbe "un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023"
© Ansa
L'Idf rende noto di aver arrestato ieri al valico di Kerem Shalom Mahmoud Al Najjar, definendolo "un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023". Secondo il sito di notizie della Striscia di Gaza Drop Site, al Najjar era tra gli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'università Tor Vergata. Drop Site spiegava come al Najjar è stato fermato "mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso l'Università di Roma Tor Vergata, dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza".