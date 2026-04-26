Mali nel caos jihadista, ucciso il ministro della Difesa a Bamako

Nel nord, la città strategica di Kidal è passata sotto il controllo dei ribelli dopo il ritiro delle forze governative e dei mercenari russi dell'Afrika Korps. La ritirata sarebbe avvenuta dopo un accordo locale, secondo quanto riferito dai separatisti. "Kidal is declared free" (Kidal è libera), ha dichiarato il portavoce Mohamed El Maouloud Ramadan. Le forze russe erano presenti a sostegno dell'esercito maliano dopo il progressivo disimpegno occidentale. Il loro arretramento da Kidal rappresenta un colpo simbolico per la giunta militare.