Mondo
ANCORA VIOLENZA

Mali, almeno 14 persone uccise in due raid jihadisti

07 Nov 2025 - 01:49
© -afp

Due gruppi di jihadisti hanno ucciso negli ultimi giorni in Mali almeno 14 civili a Lere, nella parte centrale del Paese. Lunedì uomini armati hanno lanciato un attacco e rapito 12 persone, che poi hanno assassinato. La responsabilità del blitz è stata attribuita al gruppo Jnim, affiliato ad Al-Qaeda. In un altro caso, due pastori rapiti  quattro giorni prima sono stati trovati morti a pochi chilometri dalla città, con gli aggressori che hanno accusato i civili di "essere complici" dell'esercito maliano.

