Mali, terroristi bloccano carburante: Farnesina invita italiani ad andarsene

"A seguito del crescente e significativo blocco dell'afflusso di carburanti su tutti gli assi stradali verso il Mali, a opera di gruppi terroristici, si registra una grave penuria di carburante in tutto il Paese". Lo rende noto la Farnesina che "sconsiglia di effettuare viaggi nel Paese" e invita "i connazionali già presenti in Mali ad andarsene quanto prima". Il blocco, infatti, ha impatti significati sull'erogazione di elettricità "che potrebbe causare un ulteriore peggioramento del quadro di sicurezza anche nella capitale Bamako".