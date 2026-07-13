L'Unione Europea lancia l'iniziativa "Team Gaza", anche l'Italia tra i Paesi aderenti
È una piattaforma per coordinare interventi a sostegno della ricostruzione della Striscia di Gaza. All'iniziativa partecipano tredici Stati, tra cui l'Italia.
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Dall'Unione Europea arrivano novità per la ricostruzione della striscia di Gaza: 65 delegazioni si sono riunite a Bruxelles per il lancio di una nuova Iniziativa per la rapida ripresa a Gaza e per discutere l'agenda di riforma dell'Autorità Palestinese. Due erano gli obiettivi, aumentare gli impegni economici tramite il meccanismo Pegase (strumento finanziario dell'Unione Europea per il supporto al popolo palestinese) e il lancio dell'iniziativa "Team Gaza", a cui partecipa attivamente anche l'Italia.
L'iniziativa raccoglie 883,6 milioni di euro per sostenere le azioni di ripresa anticipata in vari settori, a beneficio dei civili di Gaza. Sono stati annunciati anche impegni finanziari a favore dell'Autorità Palestinese per un totale di 41,7 milioni di euro. I governi di Spagna, Danimarca, Regno Unito, Germania, Norvegia, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Francia, Giappone, Svizzera, Svezia e Belgio, insieme alla Commissione Europea, alla Banca Europea per gli Investimenti e alla Banca Mondiale, partecipano. Altri paesi, tra cui Australia e Canada, hanno espresso interesse ed è prevista la loro adesione.