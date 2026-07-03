Von der Leyen: "Presto la proposta sulle restrizioni ai prodotti dei coloni israeliani"

La numero uno dell'esecutivo europeo vuole anche riaprire la votazione sulla sospensione dell'accordo di partenariato Ue-Israele. "Avevamo proposto dieci mesi fa le basi per la sospensione dell'accordo di partenariato con Israele che ma la proposta è rimasta sul tavolo. Molti Paesi hanno proposto di sanzionare il ministro Ben Gvir ma non è stato raggiunto il consenso", ha ricordato von der Leyen mettendo in rassegna gli ultimi provvedimenti che hanno determinato uno strappo con il governo israeliano di Benjamin Netanyahu.