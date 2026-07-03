Von der Leyen: "Presto la proposta sulle restrizioni ai prodotti dei coloni israeliani"

Da anni, migliaia di tonnellate di prodotti alimentari provenienti dagli insediamenti israeliani nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che sono l'espressione di violenza ed espropriazione da parte dei coloni nei confronti palestinesi. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
Le opzioni dell'esecutivo Ue
La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato imminenti proposte per le restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti nei territori occupati. "Sulla Cisgiordania noi condividiamo che la continua espansione di Israele è inaccettabile e la violenza usata per questa espansione è abominevole. La Commissione presto presenterà le opzioni" sulle restrizioni ai prodotti degli insediamenti.
La numero uno dell'esecutivo europeo vuole anche riaprire la votazione sulla sospensione dell'accordo di partenariato Ue-Israele. "Avevamo proposto dieci mesi fa le basi per la sospensione dell'accordo di partenariato con Israele che ma la proposta è rimasta sul tavolo. Molti Paesi hanno proposto di sanzionare il ministro Ben Gvir ma non è stato raggiunto il consenso", ha ricordato von der Leyen mettendo in rassegna gli ultimi provvedimenti che hanno determinato uno strappo con il governo israeliano di Benjamin Netanyahu.