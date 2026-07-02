Guerra in Iran, conclusi colloqui indiretti a Doha: "Istituito canale di comunicazione"

Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato da questi ultimi due Paesi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del ministero degli Esteri qatarino, Majed Al Ansari hanno portato a "progressi positivi". Nel corso della riunione per il monitoraggio e l'attuazione dell'accordo, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del Paese, è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati.