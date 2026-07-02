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Guerra in Iran, conclusi colloqui indiretti a Doha: "Istituito canale di comunicazione"
Il portavoce del ministero degli Esteri qatarino, Majed Al Ansari: "Progressi positivi". In Libano raid da parte delle forze israeliane
© Afp
Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato da questi ultimi due Paesi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del ministero degli Esteri qatarino, Majed Al Ansari hanno portato a "progressi positivi". Nel corso della riunione per il monitoraggio e l'attuazione dell'accordo, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del Paese, è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati.
Guerra in Iran
I colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due Paesi hanno portato a "progressi positivi" sulle questioni relative a tale intesa: lo ha affermato su X il portavoce del ministero degli Esteri qatarino, Majed Al Ansari. "Le parti hanno concordato di proseguire le discussioni nel prossimo periodo, con il prossimo incontro che sarà fissato il prima possibile dopo le cerimonie funebri dell'ex leader supremo iraniano", ha dichiarato il funzionario.