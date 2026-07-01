Wsj: "Trump informato su ipotesi guerra totale a Iran, ma avanti con diplomazia" | Israele, arrestato cittadino Usa con l'accusa di spionaggio per conto di Teheran

Un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sara' formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran, secondo quanto riferito dalla polizia israeliana. L'uomo è stato arrestato il 9 giugno scorso dalla polizia del distretto di Gerusalemme con il sospetto di aver mantenuto contatti con un agente collegato a Teheran e di aver svolto per conto di quest'ultimo varie missioni, tra cui la ripresa di foto e video di "siti sensibili". Secondo le autorità, per ogni incarico il 20enne avrebbe ricevuto compensi tra le decine e le centinaia di dollari. E' stata presentata una dichiarazione del pubblico ministero che apre alla formalizzazione dell'accusa nei prossimi giorni. L'indagine, condotta congiuntamente dalla polizia e dallo Shin Bet, resta coperta da un ordine di silenzio parziale e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'identità del sospetto.