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Wsj: "Trump informato su ipotesi guerra totale a Iran, ma avanti con diplomazia" | Israele, arrestato cittadino Usa con l'accusa di spionaggio per conto di Teheran
Il vicepresidente Vance: "L'obiettivo è un accordo con ispezioni permanenti sul programma nucleare"
© Ansa
Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente J.D. Vance ha dichiarato che il presidente Donald Trump punta a un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato nei giorni scorsi l'ipotesi di una guerra su vasta scala contro l'Iran, ma ha deciso per il momento di proseguire con la diplomazia e non considera un problema un eventuale slittamento dei negoziati oltre la scadenza del 18 agosto. Intanto, in Israele, un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran, dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici.
Un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sara' formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran, secondo quanto riferito dalla polizia israeliana. L'uomo è stato arrestato il 9 giugno scorso dalla polizia del distretto di Gerusalemme con il sospetto di aver mantenuto contatti con un agente collegato a Teheran e di aver svolto per conto di quest'ultimo varie missioni, tra cui la ripresa di foto e video di "siti sensibili". Secondo le autorità, per ogni incarico il 20enne avrebbe ricevuto compensi tra le decine e le centinaia di dollari. E' stata presentata una dichiarazione del pubblico ministero che apre alla formalizzazione dell'accusa nei prossimi giorni. L'indagine, condotta congiuntamente dalla polizia e dallo Shin Bet, resta coperta da un ordine di silenzio parziale e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'identità del sospetto.
Il vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance, ha dichiarato che il presidente Donald Trump intende proseguire i negoziati con l'Iran per raggiungere un accordo sul nucleare che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Parlando con i giornalisti, Vance ha spiegato che Trump ha incaricato i funzionari di utilizzare il memorandum d'intesa per contribuire innanzitutto al ripristino delle forniture mondiali di petrolio, prima di valutare le fasi successive. Commentando la smentita iraniana su imminenti colloqui con Washington, Vance ha affermato di non comprenderne la posizione. "C'e' ancora un certo grado di incertezza e nessuno puo' sapere con certezza cosa faranno gli iraniani", ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti scorgono due possibili scenari: un accordo di lungo periodo, a condizione che Teheran cambi comportamento, oppure il mantenimento dei risultati gia' ottenuti. Ha inoltre ribadito che "Trump resta pronto a ordinare nuovi attacchi militari contro l'Iran, se necessario".
Donald Trump ha valutato l'ipotesi di tornare a una guerra su vasta scala contro l'Iran, discutendo nei giorni scorsi con il segretario alla Difesa Pete Hegseth e con il Capo di Stato maggiore congiunto, il generale Dan Caine, la possibilità di ulteriori attacchi. Tuttavia, secondo funzionari Usa a conoscenza dei colloqui, il tycoon ha deciso per il momento di proseguire con la via diplomatica, ha riferito il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito, Trump ha detto ai suoi collaboratori di non ritenere un problema se i negoziati con Teheran dovessero protrarsi oltre la scadenza del 18 agosto fissata per l'accordo sul nucleare.