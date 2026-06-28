Israele riconosce il genocidio armeno, tensione tra Netanyahu ed Erdogan

La mossa rende ancora più tese le relazioni con Ankara che da sempre rifiuta la definizione di genocidio per il massacro degli armeni per mano dell'Impero ottomano durante la Prima guerra mondiale. Il presidente Recep Tayyip Erdogan non ha replicato direttamente ma, parlando durante un evento del suo Partito della giustizia e dello sviluppo, ha ripetuto che "a Gaza è stato commesso un genocidio. Senza dubbio, ne chiederemo loro conto". L'iniziativa israeliana era stata annunciata dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva elogiato Erdogan spiegando: "Ha fatto tutto ciò che gli ho chiesto". "Avrebbe potuto essere un candidato molto forte dalla parte dell'Iran, perché non è un grande fan di Israele. Gli ho chiesto di restare fuori, e lui è rimasto fuori".