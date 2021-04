Centosei anni fa l'inizio del genocidio armeno

Migliaia di armeni si sono radunati a Yerevan per ricordare le uccisioni di massa subite da parte dei turchi ottomani durante la Prima guerra mondiale. Era il 24 aprile 1915 quando il genocidio armeno ebbe inizio con l'arresto di 2.500 persone a Istanbul, deportate e poi giustiziate. Gli armeni hanno cercato a lungo di far riconoscere a livello internazionale come genocidio l'uccisione di 1,5 milioni di persone durante il crollo dell'Impero Ottomano. La Turchia nega la natura genocida degli omicidi, sostenendo che da 300.000 a 500.000 armeni e almeno altrettanti turchi morirono in conflitti civili quando gli armeni si ribellarono contro i loro governanti ottomani e si schierarono con l'invasione delle truppe russe.