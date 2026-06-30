Iran, due pasdaran uccisi in un attacco terroristico | In Libano raid aerei nel sud del Paese

In Iran, nella notte, due membri delle Guardie Rivoluzionarie sono stati uccisi e altri due feriti in un attacco terroristico armato nella città di confine di Paveh. La situazione resta tesa anche in Libano dove, secondo l'agenzia Nna: "Aerei da guerra hanno lanciato un attacco all'alba contro la città di Deir Seryan nel distretto di Marjeyoun (sud del Paese)". Il proseguo delle ostilità anche il Libano è un punto fondamentale, infatti il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Baghaei ha sottolineato come "i negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo definitivo, compreso quello sul programma nucleare, non sono ancora iniziati", questo perché l'avvio dei colloqui è "subordinato all'attuazione di specifiche disposizioni contenute nel memorandum d'intesa firmato tra le due parti. L'articolo 13 del memorandum prevede che i negoziati possano partire solo dopo l'inizio e la prosecuzione dell'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano".