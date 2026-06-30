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Iran, due pasdaran uccisi in un attacco terroristico | In Libano raid aerei nel sud del Paese
Secondo il ministero degli Esteri iraniano l'avvio dei colloqui per un accordo definitivo con gli Usa non è ancora iniziato
© Afp
In Iran, nella notte, due membri delle Guardie Rivoluzionarie sono stati uccisi e altri due feriti in un attacco terroristico armato nella città di confine di Paveh. La situazione resta tesa anche in Libano dove, secondo l'agenzia Nna: "Aerei da guerra hanno lanciato un attacco all'alba contro la città di Deir Seryan nel distretto di Marjeyoun (sud del Paese)". Il proseguo delle ostilità anche il Libano è un punto fondamentale, infatti il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Baghaei ha sottolineato come "i negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo definitivo, compreso quello sul programma nucleare, non sono ancora iniziati", questo perché l'avvio dei colloqui è "subordinato all'attuazione di specifiche disposizioni contenute nel memorandum d'intesa firmato tra le due parti. L'articolo 13 del memorandum prevede che i negoziati possano partire solo dopo l'inizio e la prosecuzione dell'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano".
Due membri delle Guardie Rivoluzionarie sono stati uccisi e altri due feriti in un attacco terroristico armato nella città di confine di Paveh, nell'Iran occidentale. Lo scrive Al-Jazeera, citando l'agenzia iraniana Tasnim.
"Aerei da guerra nemici hanno lanciato un attacco all'alba contro la città di Deir Seryan nel distretto di Marjeyoun". Lo scrive l'agenzia libanese Nna. Deir Seryan si trova nella zona di Nabatieh, nel sud del Libano.