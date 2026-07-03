Accordo in Iran, Nyt: "Israele pianificava di assassinare i negoziatori, non voleva la pace"

Che Ghalibaf e Araghchi fossero nella lista nera di Tel Aviv era ovvio e noto a tutti. Secondo l'intelligence americana, però, la possibilità che i due fossero obiettivo di raid mirati sarebbe aumentata vertiginosamente durante i vari round di negoziati tenuti in Pakistan a partire da aprile. Per Tel Aviv, che non ha mai nascosto di mal accettare gli accordi con Teheran e di voler continuare la campagna militare, si trattava di prendere due piccioni con una fava: mutilare ancor di più la leadership assicurandosi al contempo di affondare le trattative per la pace. In una situazione quantomeno paradossale - in cui un alleato (Israele) remava contro gli sforzi dell'altro (gli Usa) - sarebbe stata proprio Washington ad avvisare l'Iran della possibilità di assassinii mirati. Un'informazione che la Casa Bianca ha fatto arrivare fino a Teheran tramite altri Paesi della regione.