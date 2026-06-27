Storico accordo Libano-Israele, ecco i punti: il disarmo di Hezbollah, il ritiro di Israele e la "leadership" di Donald Trump

Ora che l'accordo tra Usa, Libano e Israele è messo nero su bianco, il grosso rimane ancora da fare. La firma è arrivata a Washington, durante il quinto round di colloqui diplomatici. E mentre i governi di Tel Aviv e Beirut sembrano essersi nuovamente allineati sulle prospettive future - con la consapevolezza che "c'è ancora molto lavoro da fare", come ha spiegato Marco Rubio - i miliziani di Hezbollah hanno chiuso le porte all'intesa respingendo i risultati raggiunti: "Minano la sovranità del Libano". Anche perché tra i quattordici punti dell'accordo quadro resi pubblici dal dipartimento di Stato americano, c'è proprio la necessità di disarmare il Partito di Dio. Ecco tutti i termini del patto, con l'obiettivo di "raggiungere una pace e una sicurezza durature".