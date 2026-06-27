Le Guardie Rivoluzionarie attaccano postazioni militari Usa nel Golfo | Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano

Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione del Golfo. Lo riporta la televisione di Stato. Le postazioni statunitensi, riporta l'emittente Irib, sono state attaccata dalle Guardie Rivoluzionarie come azione di rappresaglia per i raid Usa in Iran. L'esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi in Iran in risposta a un attacco a una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, attribuito a Teheran. "Se l'aggressione si ripeterà, la nostra risposta sarà più ampia di questa", hanno avvertito i pasdaran. In queste ore il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, in riferimento all'Iran, ha detto: "Ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo abbiamo rispettato. Se hanno disaccordi su come il memorandum d'intesa viene applicato, possono prendere il telefono, ma alla violenza risponderemo con violenza". Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. Hezbollah respinge l'intesa: "Mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne".