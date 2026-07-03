Secondo gli esperti, Vahidi è diventato una figura di spicco nella definizione della linea dura dell'Iran nei negoziati per una possibile conclusione definitiva della guerra. Si ritiene che faccia parte di una ristretta cerchia in contatto diretto con il nuovo leader supremo iraniano, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che rimane nascosto dopo essere stato ferito negli attacchi israeliani del 28 febbraio che hanno ucciso il padre, del quale appunto si celebreranno i funerali. Vahidi non era più apparso in pubblico dall'8 febbraio, settimane prima dell'inizio della guerra in Iran. Durante il conflitto, Israele ha ucciso alti dirigenti dell'esercito e del governo iraniani e ha minacciato anche la vita dell'ayatollah Mojtaba Khamenei.