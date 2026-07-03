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Le spoglie della Guida suprema, morta nei raid di Usa e Israele di febbraio, ha ricevuto gli omaggi nel complesso religioso di Teheran. Fino al giorno della sepoltura, in programma il 9 luglio, negoziati bloccati
La salma della Guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Usa e Israele, ha ricevuto gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della Grande Moschea di Mosalla a Teheran. La cerimonia funebre ha avuto inizio nella mattinata del 3 luglio e si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Con Khamenei esposte anche le salme dei familiari morti durante i raid di febbraio. Fino a conclusione delle esequie, i negoziati con Washington saranno bloccati, mentre prosegue il lavoro delle diplomazie per mettere fine alla guerra in Iran.
Il governatore dello Stato indiano del Bihar, Syed Ata Hasnain, e il sottosegretario agli Esteri dell'India Pabitra Margherita, in Iran per partecipare alla cerimonia funebre della guida suprema Ali Khamenei. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. "L'alta rappresentanza alla cerimonia sottolinea l'importanza dei legami di civiltà, compresi i rapporti tra i popoli, tra i due Paesi, fornendo una solida base per gli impegni politici ed economici", si legge nella nota.
Il capo dei Guardiani della rivoluzione, il potente generale Ahmad Vahidi, è apparso in pubblico per la prima volta dopo mesi, mentre Teheran si prepara ai funerali del defunto leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei, che dureranno diversi giorni. Foto pubblicate online dai media di Stato iraniani mostrano il generale mentre partecipa a una riunione sui funerali di Khamenei, per poi sedersi accanto alla sua bara durante una cerimonia più ristretta celebrata in onore di Khamenei giovedì sera nei pressi dell'ex residenza della Guida suprema nel centro di Teheran.
Secondo gli esperti, Vahidi è diventato una figura di spicco nella definizione della linea dura dell'Iran nei negoziati per una possibile conclusione definitiva della guerra. Si ritiene che faccia parte di una ristretta cerchia in contatto diretto con il nuovo leader supremo iraniano, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che rimane nascosto dopo essere stato ferito negli attacchi israeliani del 28 febbraio che hanno ucciso il padre, del quale appunto si celebreranno i funerali. Vahidi non era più apparso in pubblico dall'8 febbraio, settimane prima dell'inizio della guerra in Iran. Durante il conflitto, Israele ha ucciso alti dirigenti dell'esercito e del governo iraniani e ha minacciato anche la vita dell'ayatollah Mojtaba Khamenei.
È "ridicolo" avere un rapporto "a senso unico" con la Nato. Così, a meno di una settimana dal vertice in Turchia, il presidente americano Donald Trump ha commentato un grafico che mostra la spesa di Stati Uniti (999 miliardi di dollari), Regno Unito (90,5 miliardi), Francia (66,5 miliardi), Italia (48,8 miliardi) e Polonia (44,3 miliardi). "È ridicolo che gli Stati Uniti continuino su questa strada a senso unico quando il rapporto non è reciproco. Non c'erano per noi", ha scritto Trump sul suo account Truth, facendo riferimento al mancato sostegno nella guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran.
La Us Air Force ha annunciato l'apertura di un'indagine a carico di un ufficiale in servizio attivo che, durante una manifestazione davanti al Campidoglio, ha chiesto l'impeachment del presidente Donald Trump e del vicepresidente JD Vance. Il maggiore Jason Watson ha accusato Trump e Vance di aver coinvolto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso. In un video diffuso online, Watson appare con un cartello che invoca l'impeachment e la condanna dei due vertici dell'amministrazione presidenziale, prima di essere fermato dalla polizia del Campidoglio.
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