Il sindaco di Londra dà manforte a quello di New York: "Netanyahu non gradito qui"

Il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato che il premier israeliano Benjamin Netanyahu deve essere assicurato alla giustizia in quanto responsabile di un genocidio a Gaza. Parlando a Channel 4 News, Khan ha detto che il leader dello Stato ebraico non è benvenuto nella capitale britannica e che farebbe pressioni sul governo del neo premier Andy Burnham per applicare il mandato d'arresto della Corte penale internazionale nel caso di una sua visita a Londra. In questo modo il primo cittadino è tornato ancora una volta a dare manforte al sindaco di New York, Zohran Mamdani, che aveva evocato l'arresto per Netanyahu in vista del suo possibile sbarco nella Grande Mela a settembre in occasione dell'assemblea generale dell'Onu, per poi, non potendo ordinarlo, rivolgere la richiesta al governo centrale. Richiesta destinata a cadere nel vuoto, visto che il presidente Donald Trump ha già dichiarato che negli Stati Uniti Netanyahu non sarà mai arrestato "in nessuna forma" e che lo stesso Mamdani ha ammesso di non avere i poteri per farlo ammanettare.