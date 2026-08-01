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Media: "Trump ha ordinato un nuovo attacco con l'Iran" | Teheran: "Pronto il piano per rispondere" | Gran Bretagna: "Petroliera colpita a Hormuz"

L'Iran avverte: "Pronti a colpire Israele e gli interessi americani"

01 Ago 2026 - 06:09
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© Afp

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Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran, possibile già tra oggi e domenica. Teheran ha risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani, mentre cresce la tensione nello Stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato senza causare vittime.

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Un alto funzionario della sicurezza iranana ha dichiarato all'agenzia di stampa Tasnim di aver "preparato un piano completo per rispondere a una possibile follia americana". "Consideriamo le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia - ha detto -. Perché abbiamo preparato un piano completo di risposta, che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione, e siamo pronti".

Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.

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