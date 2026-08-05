Medico, esperto di sanità pubblica, ex funzionario dell’amministrazione di Detroit e commentatore televisivo, ha spesso ricordato di essere stato bersaglio di insulti e discriminazioni anti-arabe dopo gli attentati dell'11 Settembre. Proprio nelle vesti di direttore del Dipartimento della Salute della città di Detroit, dal 2015 al 2017, si è occupato di disuguaglianze sanitarie, prevenzione e accesso alle cure. Ed è stato ancora così, dal 2023 al 2025, nel ruolo di dirigente del Dipartimento della Salute, dei Servizi Umani e dei Veterani della Contea di Wayne.