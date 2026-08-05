Abdul El-Sayed, chi è il vincitore delle primarie dem per il Senato Usa in Michigan
Il progressista di origine egiziana, nella corsa per succedere al senatore democratico Gary Peters, giunto al termine del suo mandato, ha sconfitto la deputata Haley Stevens, sostenuta dall'establishment del partito. A novembre, affronterà il repubblicano Mike Rogers e se vincerà....
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Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti in Michigan per il seggio del senatore democratico Gary Peters, giunto al termine del suo mandato, la spunta il 41enne Abdul El-Sayed sulla deputata moderata Haley Stevens, sostenuta dall'establishment del partito. Progressista di origine egiziana, El-Sayed è l'ex direttore sanitario di Detroit e della Contea di Wayne. Esponente dell'ala sinistra del partito, da addetto ai lavori, perché medico epidemiologo, ha costruito la sua campagna elettorale su temi come il progetto di una sanità pubblica universale ("Medicare for All"). E non solo. Sulle barricate anche per la riforma del finanziamento delle campagne elettorali e la richiesta di interrompere gli aiuti militari statunitensi a Israele.
Abdul El-Sayed allo specchio
Sostenuto da Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, El-Sayed è uno dei nuovi volti della politica americana.
Nato ad Ann Arbor, in Michigan, nel 1984, è figlio di immigrati egiziani. Papà ingegnere, trasferitosi negli Usa da Alessandria d'Egitto per studiare. El-Sayed è cresciuto in una famiglia musulmana e l’arabo è stata la sua prima lingua.
Medico, esperto di sanità pubblica, ex funzionario dell’amministrazione di Detroit e commentatore televisivo, ha spesso ricordato di essere stato bersaglio di insulti e discriminazioni anti-arabe dopo gli attentati dell'11 Settembre. Proprio nelle vesti di direttore del Dipartimento della Salute della città di Detroit, dal 2015 al 2017, si è occupato di disuguaglianze sanitarie, prevenzione e accesso alle cure. Ed è stato ancora così, dal 2023 al 2025, nel ruolo di dirigente del Dipartimento della Salute, dei Servizi Umani e dei Veterani della Contea di Wayne.
Il dottor El-Sayed è anche autore di oltre 100 articoli scientifici, abstract e capitoli di libri su politica sanitaria pubblica, epidemiologia sociale e disparità sanitarie. Sposato, due figlie, è stato candidato alle elezioni governative del Michigan del 2018. Se dovesse vincere anche le elezioni di novembre, quando affronterà il repubblicano Mike Rogers, diventerebbe il primo senatore musulmano della storia degli Stati Uniti.